Przepisy na długowieczność

– Wskazuje to na bardzo ważną cechę tej zbiorowości – brak żyjącego partnera życiowego, w sytuacji gdy większość zawieranych w przeszłości małżeństw charakteryzowała się występowaniem męża starszego od swej żony o 3–4 lata. Sytuacja taka uprzywilejowuje mężczyzn posiadających młodsze żony, które z kolei – o czym szerzej za moment – mają zdecydowanie wyższe prawdopodobieństwo dożycia sędziwego wieku, gdy dożył go ich mąż – tłumaczy Szukalski.

Naukowcy ustalili, że na świecie jest pięć takich miejsc. To Barbagia (górskie tereny Sardynii), Ikaria (grecka wyspa na Morzu Egejskim), Loma Linda w Kalifornii, gdzie żyją Adwentyści Dnia Siódmego, oraz Okinawa w Japonii. Autor opracowania wskazuje, że kluczowy dla długowieczności jest ruch – chodzi jednak o styl życia wymuszający codzienny ruch. Ważna jest także psychika. Starsze osoby muszą mieć konkretny cel, by żyć jak najdłużej, a także porcję codziennego relaksu. Dla adwentystów jest to modlitwa, dla mieszkańców Okinawy – wspominanie przodków, a Ikarian – popołudniowa drzemka.

Liczy się też to, ile się je. By żyć długo, nie należy się przejadać – trzeba jeść 80 proc. tego, co można by było zjeść.