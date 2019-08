Europa: Kolejne kraje tracą status wolnych od odry

W pierwszej połowie 2019 roku w Europie zanotowano 90 tys. przypadków zachorowań na odrę, więcej niż w całym 2018 roku, gdy było ich 84462 - wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W 2018 roku 35 państw w Europie miało status wolnych od odry. W tym roku ta liczba będzie jednak z pewnością niższa.

WHO za wzrost liczby zachorowań na odrę obwinia m.in. dezinformację związaną z obiegiem nieprawdziwych informacji na temat szczepień w mediach społecznościowych. Ruchy antyszczepionkowe przekonują w nich, że podawane dzieciom szczepionki zagrażają ich zdrowiu co doprowadza do spadku odsetka zaszczepionych dzieci.

"Media społecznościowe są dla wielu osób źródłem uzyskiwania informacji i prawdopodobnie będą głównym źródłem informacji dla kolejnego pokolenia rodziców" - głosi komunikat WHO w tej sprawie. "Postrzegamy to jako kluczową kwestię, która wymaga naszych wspólnych wysiłków, aby chronić zdrowie i życie ludzi" - czytamy w komunikacie.

Serwis społecznościowy Pinterest zapowiedział już, że swoim użytkownikom będzie dostarczał jedynie oparte na dowodach informacje na temat szczepień pochodzące od ekspertów w dziedzinie służby zdrowia.

Dr Gunter Pfaff stojący na czele RVC ostrzega, że "jeżeli nie uda się osiągnąć wysokiego poziomu wyszczepialności we wszystkich społeczeństwach, wówczas dzieci i dorośli będą niepotrzebnie cierpieć, a niektórzy tragicznie umrą".