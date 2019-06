Jak stare są twoje organy wewnętrzne?

Naukowcy odkryli struktury komórkowe o ekstremalnie długiej żywotności. Daje to możliwość nowego spojrzenia na choroby związane z wiekiem.

Dotychczas naukowcy myśleli, że neurony lub komórki serca są najstarszymi w organizmie. Jednak naukowcy z Instytutu Salka w Kalifornii odkryli, że mózg, wątroba i trzustka myszy zawierają populacje komórek i białek o bardzo długiej żywotności - niektóre tak stare jak neurony. Zastosowana metoda badawcza może być stosowana w odniesieniu do prawie każdej tkanki w organizmie. Dzięki niej możemy zdobyć wiele informacji na temat życiowej funkcji komórek oraz tego, jak tracą one kontrolę nad jakością i integralnością białek oraz ważnych struktur komórkowych podczas starzenia się.

„Byliśmy zaskoczeni, że znaleźliśmy struktury komórkowe, które są tak stare jak organizm, w którym żyją” - mówi dyrektor naukowy Uniwersytetu Salka, profesor Martin Hetzer - „Sugeruje to jeszcze większą złożoność komórkową niż sobie to wcześniej wyobrażaliśmy i ma intrygujące konsekwencje dla naszego myślenia o starzeniu się narządów, takich jak mózg, serce i trzustka”.

Ponieważ neurony w mózgu nie są zastępowane w ciągu całego życia, użyto ich jako punktu odniesienia do porównania z innymi komórkami. Naukowcy najpierw określili ich wiek i stwierdzili, że są one tak stare jak organizm. Zaskoczyło ich jednak to, że kiedy zaczęli porównywać ich wiek z komórkami śródbłonka, które wyściełają naczynia krwionośne, okazało się iż są one równie stare jak neurony. Co oznacza, że niektóre komórki, podobnie jak neurony, nie są zastępowane przez całe życie.

Trzustka, organ odpowiedzialny za utrzymanie poziomu cukru we krwi i wydzielanie enzymów trawiennych, wykazała za to komórki w różnym wieku. Niewielka część trzustki, znana jako wysepki Langerhansa, ukazała się naukowcom jako układanka połączonych ze sobą młodych i starych komórek. Niektóre komórki beta, które uwalniają insulinę, replikowały się przez całe życie i były stosunkowo młode. Podczas gdy inne nie dzieliły się i żyły długo, podobnie do neuronów. Inny typ komórek, zwany komórkami delta, w ogóle się nie dzielił. Trzustka była uderzającym przykładem mozaikowatości wieku, czyli populacji komórek identycznych, które wyróżniają się długością życia.

Wcześniejsze badania sugerowały, że wątroba ma zdolność do regeneracji w okresie dorosłości. Naukowcy wybrali więc ten organ oczekując, że zaobserwują stosunkowo młode komórki. Ku ich zaskoczeniu, zdecydowana większość komórek wątroby okazała się być tak stara jak zwierzę. Tak więc, nieoczekiwanie, wątroba wykazała również mozaikowatość wieku.

Zespół uważa, że badania pozwolą mieć wpływ na mechanizmy utrzymania i naprawy komórek w wieku dorosłym. Ostatecznym celem jest opóźnienie zmian następujących w organizmie, które wiążą się z wiekiem. W najbliższym czasie naukowcy zajmą się wpływem mozaikowatości wieku komórek na cukrzycę typu 2.