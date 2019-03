Nowe podejście do leczenia depresji

Szybko działający lek przeciwdepresyjny może pomóc milionom chorych. Preparat opracowano jako aerozol do nosa. Działa, choć dokładnie nie wiadomo jak.

Depresja jest uważana za chorobę cywilizacyjną. Cierpi na nią 350 milionów ludzi na świecie i 1,5 miliona w Polsce. Jej koszty według WHO to ponad trylion dolarów rocznie. W przypadku jednej czwartej pacjentów skuteczność terapii jest niska lub żadna.

Amerykańska instytucja rządowa Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration) zarejestrowała właśnie nowy, szybko działający lek, oparty na doskonale znanym I stosowanym w znieczuleniach związku, ketaminie. Nowo zatwierdzony preparat, zwany esketaminą, jest aerozolem do nosa. Został opracowany przez Janssen Pharmaceuticals Inc. i będzie sprzedawany pod nazwą Spravato. Zawiera aktywną część cząsteczki ketaminy, której właściwości antydepresyjne nie są jeszcze dobrze poznane. Lek będzie podawany w gabinecie lekarskim lub klinice, a pacjent będzie monitorowany przez dwie godziny po przyjęciu preparatu.

Esketamina, podobnie jak ketamina jest preparatem psychoaktywnym z grupy dysocjantów, które blokują lub ograniczają przepływ sygnałów z mózgu i mogą powodować halucynacje. Oba te preparaty mogą wywoływać chęć nadużywania. Dlatego proces leczenia musi być ściśle nadzorowany przez lekarza.

Zatwierdzenie esketaminy oznacza nowe podejście do leczenia poważnych problemów związanych z nastrojami. Leki zwiększające aktywność przekaźników w mózgu, takich jak serotonina, są mało skuteczne i wielu pacjentom zapewniają niewielką lub żadną ulgę od depresji. Natomiast leki na bazie ketaminy, działają szybko i są skuteczne także u osób, których choroba opiera się leczeniu.