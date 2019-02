Depresja to nie tylko smutek, ale też kłopoty z pamięcią

Modyfikowane benzodiazepiny są nadzieją dla osób, które wskutek depresji lub silnego stresu mają kłopoty z pamięcią. Kanadyjscy naukowcy pracują nad lekiem, który odwróci przykry objaw.

Nie pamiętasz, z kim w piątek zjadłeś obiad ani kto odwiózł cię do domu po rodzinnym spotkaniu, chociaż to było zaledwie wczoraj? Nie wiesz, czy opłaciłeś już rachunki i czy na pewno rozmawiałeś z sąsiadką?

Może to świadczyć o kłopotach z pamięcią epizodyczną, nazywaną też pamięcią zdarzeń, typowych dla chorób neurodegeneratywnych, takich jak demencja, ale częstych także w depresji i u osób będących pod wpływem silnego stresu.

Odpowiedzią na ich problemy ma być nowy lek, nad którym pracują naukowcy z kanadyjskiego Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego (Centre for Addiction and Mental Health) w Toronto. Jak wykazały wcześniejsze badania, za kłopoty z pamięcią w depresji i chorobach neurodegeneratywnych związanych z wiekiem mogło odpowiadać uszkodzenie pełniących ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego receptorów GABA.

Kanadyjczycy pod kierunkiem dr. Etienne’a Sibille postanowili zadziałać na uszkodzone receptory zmodyfikowanymi benzodiazepinami, które są powszechnie stosowane jako leki uspokajające. Okazało się, że u myszy substancje te są w stanie w ciągu pół godziny odwrócić efekt utraty pamięci epizodycznej, i to za każdym razem. Mysie wyniki dają nadzieję ludziom.

Dr Sibille ma nadzieję, że już za dwa lata rozpocznie próby kliniczne z udziałem ludzi. –Udowodniliśmy, że nasze cząsteczki są bezpieczne, a dostając się do mózgu, aktywują odpowiednie komórki i odwracają utratę pamięci – mówi dr Sibille.

Naukowcy uważają, że ich odkrycie znajdzie szersze zastosowanie w leczeniu problemów z pamięcią wywołanych chorobami psychicznymi i neurologicznymi. Mają nadzieję, że przyczynią się także do leczenia kłopotów z pamięcią we wczesnych stadiach choroby Alzheimera. Przewiduje się, że choroba, która w 2006 r. dotknęła 26,6 mln ludzi na świecie, w 2050 r. wystąpi u jednej na 85 osób.

Wyniki badań nad nowymi cząsteczkami zespół dr. Etienne’a Sibille opublikował w czasopiśmie „Molecular Neuropsychiatry” i ogłosił na niedawnym zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu w Nauce (American Association for the Advancement of Science) w Waszyngtonie.