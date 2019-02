Australijczycy opracują uniwersalną szczepionkę na grypę? 123RF

Naukowcy z The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity z Melbourne oraz z tamtejszej uczelni wyższej, Monash University, są blisko stworzenia uniwersalnej szczepionki na grypę, która chroniłaby przed wszystkimi odmianami wirusa - informują australijskie media.