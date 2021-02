Press Club Polska: Bez wolnych mediów nie ma wolnego społeczeństwa

W środę niezależne polskie media publikują treść listu otwartego do premiera Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych, w którym nadawcy i wydawcy wyrażają protest przeciwko podatkowi od reklam, który określają mianem "haraczu", którego celem jest ograniczenie wolności mediów. Treść listu publikuje też "Rzeczpospolita".

Press Club Polska wydał oświadczenie w sprawie akcji „Media bez wyboru”:

"Akcja „Media bez wyboru” to głośnie wołanie w obronie najważniejszych wartości w demokracji: wolności słowa i dostępu do informacji. Press Club Polska przyłącza się do tego wołania. Bez wolnych mediów nie ma wolnego społeczeństwa.

Zapowiadany „podatek od mediów” pokazuje, jak politycy przy pomocy narzędzi ekonomicznych próbują osłabić, a w niektórych wypadkach wręcz wyeliminować media niezależne od rządu. To pełzające wyłączanie wolności mediów w Polsce.

Dziennikarze nie pracują dla siebie, tylko dla odbiorców. Osłabianie niezależnych od rządu prywatnych mediów to prosta droga do samouwolnienia polityków od odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Docelowo odbiorcy mają być skazani na czerpanie wiedzy o poczynaniach władzy wyłącznie z mediów jej przychylnych.

Wolne, niezależne od władzy media to jedna z ostatnich w Polsce gwarancji wolności słowa, prawa do informacji i krytyki poczynań władzy – każdej władzy. Próby jej ograniczenia tylko pośrednio wymierzone są w redakcje. Prawdziwymi ofiarami będą odbiorcy, pozbawieni niezależnych źródeł informacji."