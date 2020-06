Polskie Radio nie przeprosiło Niedźwieckiego. Sprawa w sądzie

Marek Niedźwiecki złożył wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i TVP, w którym żąda oficjalnych przeprosin i przekazania 10 tys. zł na rzecz lekarzy walczących z pandemią koronawirusa.

Wcześniej dziennikarz poinformował o swoim odejściu z Trójki. "Jutro miało być 1999. notowanie Listy Przebojów Trójki. Dla mnie już go nie będzie. To nie jest dobry ani łatwy czas – ani dla Trójki, ani dla mnie" - ogłosił.

"Złożyłem dziś wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Robię to nie tylko dla siebie, ale też dla Słuchaczy, bo stworzyliśmy wspólnie coś wyjątkowego. Oczekuję od wezwanych oficjalnych przeprosin oraz przekazania kwoty 10 tys. złotych na rzecz lekarzy walczących z pandemią. Żegnam się z Trójką, ale nie z Ludźmi Trójki, bo wciąż jesteśmy RAZEM. To tylko tango…" - zapowiadał.

Niedźwiecki został przeproszony przez nowego dyrektora Trójki Kubę Strzyczkowskiego, ale dziennikarz zażądał przeprosin od byłego dyrektora oraz szefowej całego Polskiego Radia.

"Ponieważ ani Polskie Radio S.A., ani Pani Prezes Agnieszka Kamińska, ani były Dyrektor Trójki Pan Tomasz Kowalczewski nie przeprosili Pana Marka Niedźwieckiego za stawianie całkowicie nieuprawnionych zarzutów, zgodnie z zapowiedzią złożyłem dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew" - poinformował Onet.pl mec. Maciej Ślusarek z kancelarii LSW.

Dziennikarz i jego adwokat czekają na wyznaczenie terminu rozprawy.