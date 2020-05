Piotr Metz potwierdza. Były naciski dyrekcji Trójki w sprawie utworu Kazika

W ramach protestu ze stacji odeszli dziennikarze, w tym Marek Niedźwiecki. Grzegorz Podżorny, członek Rady Mediów Narodowych, złożył wniosek o odwołanie prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej.

Dyrekcja Trójki zapowiedziała zlecenie audytu Listy Przebojów na przestrzeni ostatnich lat i stworzenie regulaminu audycji. Podano, że z danych informatycznych wynika, iż piosenka Kazika nie wygrała ostatniego notowania.

W opublikowanym w mediach liście Bartosza Gila do dyrektora Trójki Tomasza Kowalczewskiego, dziennikarza pracujący przy Liście Przebojów napisał, że „nie wydarzyło się nic wyjątkowego podczas ostatniego notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego, które wygrał Kazik. Wyjątkowe rzeczy zaczęły się dziać dopiero tuż po nim, czyli od Pańskiego telefonu do Piotra Metza z prośbą o “zrobienie czegoś z tym Kazikiem”, a następnie po drugiej w nocy wiadomości z prośbą “Piotrze, dopilnuj aby piosenka o której rozmawialiśmy nie była na Antenie”.

„Mechanizm głosowania na Listę nie był idealny, ale wiedział Pan o tym doskonale od wielu miesięcy. Osobiście uczestniczył Pan w spotkaniach oraz załączany był do korespondencji z działem IT. Tymi kanałami problem ten podnoszony był jako najważniejszy pośród wielu trapiących Listę. Służę korespondencją wewnętrzną na dowód tego, jak bardzo jako zespół pracujący przy Liście Przebojów walczyliśmy w ostatnim czasie o ograniczenie do niezbędnego minimum czynnika ludzkiego przy weryfikowaniu głosów” - dodał Gil.

- Skoro pojawiło się to w oświadczeniu Bartka Gila, to prawda - potwierdził w rozmowie z Presserwisem Piotr Metz, szef redakcji muzycznej Trójki.