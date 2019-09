Ruszyła TVP Wilno. Władze Litwy wolą telewizję polską niż rosyjską

Wtedy już nie można było odbierać TVP na Litwie. Najważniejsze nie były wcale powody polityczne, lecz prawa do transmisji zagranicznych produkcji czy wydarzeń sportowych. Między innymi zachodnie filmy przyciągały miejscowych Polaków oraz Litwinów do TVP w czasach, gdy nie było niepodległego kraju, ale Litewska SRR, Polska zaś była PRL. Oglądano ją masowo. Była inna niż sztywna i bezbarwna radziecka.

– Teraz też chcemy takiego cuda, jak było za PRL, gdy my, Litwini, uczyliśmy się języka po to, by oglądać telewizję polską – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Alvydas Nikžentaitis, jeden z najwybitniejszych litewskich historyków, zaangażowany w pojednanie z Polską