Petru: Dołączamy do bojkotu Telewizji Publicznej

Decyzja Zarządu Platformy Obywatelskiej to dobry krok. Politycy Teraz! także nie będą brali udziału w programach TVP - zapowiedział Ryszard Petru.

We wtorek zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej zwrócił się do członków partii o całkowite powstrzymanie się od udziału w programach TVP zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym - do czasu odwołania obecnego zarządu TVP.

Decyzja PO ma związek m.in. z ostatnimi materiałami w "Wiadomościach" TVP1, związanymi z zamordowanym prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W zeszły poniedziałek, z materiału, który składał się niemal wyłącznie z fragmentów wypowiedzi polityków PO i Jurka Owsiaka, wynikało, że to oni głównie przyczynili się do śmierci prezydenta, a Owsiak zaledwie na moment przerwał radosny finał WOŚP.

Wydanie "Wiadomości" z ostatniej soboty zostało natomiast skrytykowane, gdy w materiale z pogrzebu, w momencie, gdy o. Ludwik Wiśniewski mówił, że "człowiek posługujący się językiem nienawiści i budujący swoją karierę na kłamstwie nie może pełnić wysokich funkcji w Polsce", kamera przez dłuższy czas pokazywała Donalda Tuska.

We wtorek zarząd Platformy Obywatelskiej wezwał swoich członków do całkowitego bojkotu Telewizji Publicznej. Decyzję tę poparł Ryszard Petru. "Tydzień temu apelowałem do polityków opozycji o bojkot TVP po kolejnym obrzydliwym materiale "Wiadomości". Nie ma zgody na takie standardy!" - stwierdził lider partii Teraz!, były szef Nowoczesnej.

"Decyzja Zarządu PO to dobry krok. Politycy Teraz! także nie będą brali udziału w programach TVP do czasu odwołania Jacka Kurskiego" - zapowiedział Petru.

Politycy @wybierz_TERAZ także nie będą brali udziału w programach TVP do czasu odwołania J. Kurskiego. — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 22 stycznia 2019

W poniedziałek politycy Teraz! na konferencji prasowej w Sejmie stwierdzili, że "to Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za nienawiść i hejt, które zamordowały prezydenta Pawła Adamowicza".

