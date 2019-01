Platforma rozpoczyna całkowity bojkot TVP

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej zwrócił się do członków partii o całkowite powstrzymanie się od udziału w programach TVP zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym - do czasu odwołania obecnego zarządu TVP.

"Wiadomości" TVP były mocno krytykowane przede wszystkim za materiał z zeszłego poniedziałku, który składał się niemal wyłącznie z fragmentów wypowiedzi polityków PO i Jurka Owsiaka. Z tak przedstawionego materiału wynikało, że to oni głównie przyczynili się do śmierci prezydenta, a Owsiak zaledwie na moment przerwał radosny finał WOŚP.

Wydanie "Wiadomości" z ostatniej soboty zostało natomiast skrytykowane, gdy w materiale z pogrzebu, w momencie, gdy o. Ludwik Wiśniewski mówił, że "człowiek posługujący się językiem nienawiści i budujący swoją karierę na kłamstwie nie może pełnić wysokich funkcji w Polsce", kamera przez dłuższy czas pokazywała Donalda Tuska.

We wtorek zarząd Platformy Obywatelskiej wezwał swoich członków do całkowitego bojkotu Telewizji Publicznej. "Pod rządami PiS telewizja publiczna stała się narzędziem politycznej nagonki oraz partyjnej propagandy. Polityka obecnego zarządu TVP prowadzi do groźnych podziałów społecznych i godzi w poczucie bezpieczeństwa Polaków. Ta sytuacja wymaga naszej stanowczej reakcji" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Grzegorza Schetynę.

"Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej RP zwraca się do członków PO o całkowite powstrzymanie się od udziału w programach telewizji publicznej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym - do czasu odwołania obecnego zarządu TVP oraz ustanowienia społecznej kontroli nad telewizją publiczną" - stwierdził w uchwale zarząd PO.

Michał Szczerba z Platformy na Twitterze dodał, że już od 20 miesięcy nie przychodzi do programów TVP. "Wtedy ostatni raz powiedziałem panu (Krzysztofowi) Ziemcowi, co o nim myślę. Mam nadzieję, że przypomina sobie moje pytanie, jak spogląda w lustro" - stwierdził.

"Brzydzę się nienawistną, kłamliwą, bezwstydną telewizją Kaczyńskiego. Nie można jej autoryzować swoją obecnością!" - ocenił polityk PO.

Od 20 m-cy nie chodzę do #TVPiS. Wtedy ostatni raz powiedziałem panu Ziemcowi, co o nim myślę. Mam nadzieję, że przypomina sobie moje pytanie, jak spogląda w lustro. Brzydzę się nienawistną, kłamliwą, bezwstydną telewizją #Kaczyńskiego. Nie można jej autoryzować swoją obecnością! https://t.co/9zF6UZ3pKJ — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) 22 stycznia 2019

Kilkadziesiąt minut po publikacji uchwały zarządu przez PO dołączenie do bojkotu zapowiedział Ryszard Petru, lider partii Teraz!

