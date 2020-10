Allegro nadal rozgrzewa rynek. Akcje wciąż drożeją

Około godz. 10 WIG20 traci około 1 proc. i wynosi 1666 pkt. Po sesji 14 października zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna portfeli indeksów, w wyniku której Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20 (w mWIG40 mBank zastąpi VRG, które dołączy do sWIG80 w miejsce Instalu Kraków). Z kolei na liście uczestników indeksu WIG30 Allegro zastąpi Energę.

Po wczorajszym spektakularnym debiucie (na finiszu akcje podrożały z 43 zł z IPO do 70 zł) dziś notowania idą dalej w górę. Aktualnie za jedną akcję Allegro trzeba zapłacić 75,85 zł, co oznacza ponad 8-proc. zwyżkę względem wczorajszego zamknięcia i przekłada się na imponującą kapitalizację wynoszącą 77,6 mld zł. Widać również wzmożony obrót na akcjach Allegro (od rana niemal 300 mln zł), choć do wczorajszego mu daleko. Przypomnijmy, że wczoraj właściciela podczas sesji zmieniły akcje Allegro o wartości 4 mld zł. Dla porównania: obrót na WIG wyniósł „tylko" 1 mld zł.