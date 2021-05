Rynek reklamy lekko w górę

2,2 mld zł, o 1,5 proc. więcej niż przed rokiem, wydano na reklamę w Polsce w I kw. br. – szacuje Agora. Spółka wydająca „Gazetę Wyborczą", prowadząca sieć kin Helios czy firmę reklamy zewnętrznej AMS, radziła sobie dużo słabiej niż szeroki rynek: odnotowała spadek wpływów z usług reklamowych o około 20 proc., do 90,6 mln zł. To dlatego, że do grupy tej należą firmy reprezentujące sektory reklamowego rynku najbardziej dotknięte przez epidemię i obostrzenia wprowadzone przez rząd.

