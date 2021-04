Polska gra mocno rozgrzała rynek

O prawie 5 proc. drożały we wtorek akcje studia People Can Fly w reakcji na premierę gry „Outriders" (trafiła na rynek 1 kwietnia, ale wcześniej na GPW nie było sesji).

– Plusem jest duże zainteresowanie graczy i wysokie wolumeny. Natomiast pewnym rozczarowaniem są problemy techniczne, które przekładają się na niższe oceny od graczy. Postępująca poprawa kwestii technicznych powinna przekładać się na wzrost ocen. Jeśli chodzi o oceny recenzentów branżowych, to są one w okolicach 70–80 pkt (na 100 – red.) i są zbliżone do naszych oczekiwań – mówi. Zaznacza jednak, że do pełnej oceny premiery i gry potrzeba czasu.