Wzrosły przychody i zyski e-Kiosku

Do firmy należą platformy eKiosk.pl, eGazety.pl i Nexto.pl z prasą cyfrową i e-bookami oraz agencja marketingowa eContentLAB.pl.

– W 2020 r. byliśmy beneficjentem realizowanej od ponad dwóch lat strategii ukierunkowanej na ścisłą dyscyplinę finansową. Skrupulatnie monitorujemy koszty, na bieżąco weryfikujemy politykę cenową, analizujemy finanse i to przynosi efekty – skomentował Łukasz Piela, prezes e-Kiosku. – Najważniejszym wydarzeniem minionego roku wpływającym na gospodarkę był wybuch pandemii i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jako spółka byliśmy na takie wydarzenie przygotowani właśnie dzięki racjonalnej polityce finansowej prowadzonej w poprzednich okresach. Jeśli do tego dodać szybkie dostosowanie działań sprzedażowych i marketingowych do wzrostowego trendu na produkty cyfrowe, który pojawił się w wyniku epidemii, otrzymujemy przepis na dobre wyniki – podsumował menedżer.