Skokowa poprawa w Gremi Media

Kontrolowana przez Grzegorza Hajdarowicza mediowa grupa, m.in. wydawca „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, w 2018 r. wypracowała 6,43 mln zł zysku netto, o 840 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) zwiększył się o blisko 190 proc., do 13,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody wzrosły o 3,9 proc., do prawie 102 mln zł, ale wyłączając barter urosły o 6,5 proc. do ponad 91 mln zł. Gros przychodów gotówkowych wypracowała notowana na NewConnect spółka matka: 84,5 mln zł - to o 4 proc. więcej rok do roku. Zysk EBITDA zwiększył się o 183 proc., do 12,9 mln zł, a czysty zarobek 5,58 mln zł wobec zaledwie 0,15 mln zł rok wcześniej.

Poniżej dalsza część artykułu

- Naszym głównym zadaniem w 2018 r. było doprowadzenie do poprawy wyników najważniejszej spółki z grupy, czyli Gremi Media, co nam się zdecydowanie udało – zaznacza Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media. - Cieszy nas to, że skokowa poprawa wyników była możliwa mimo bardzo trudnego otoczenia rynkowego i znaczących odpisów, jakich byliśmy zmuszeni dokonać ze względu na upadłość jednego z dystrybutorów prasy – dodaje.

Czytaj także: Serwisy Grupy Gremi rosną w tempie ponad 25 proc. rok do roku

Menedżer zaznacza, że w tym roku, poza kontynuacją trendu poprawy w Gremi Media, zarząd pracuje nad doprowadzeniem do pełnej efektywności wszystkich spółek zależnych – to dystrybutor wydań elektronicznych e-Kiosk i agencja PR ComPress. Gremi Media ma też udziały poniżej 50 proc. w spółce prowadzącej serwis Kariera.pl i MMC Conferences, organizującej konferencje biznesowe.

Analizując dane 2018 roku warto zwrócić uwagę na szybko rosnącą liczbę użytkowników dwóch wiodących w grupie serwisów internetowych: rp.pl i parkiet.com. Według danych Gemius PBI, liczba unikalnych użytkowników rp.pl wzrosła w grudniu do 3,4 mln, co oznacza wzrost (rok do roku) aż o 37 proc. Uwagę zwraca też zwiększający się udział czytelników na urządzeniach mobilnych – tu wzrost sięgnął 94 proc. Ta grupa (2,1 mln osób) jest już liczniejsza niż użytkowników komputerów. 83-proc. wzrostem użytkowników cieszył się także portal parkiet.com. W grudniu zajrzało do niego 208 tys. unikalnych użytkowników, z czego ponad połowa korzystała z urządzenia mobilnego.