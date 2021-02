Hakerzy aktywni jak nigdy. Plaga ataków na firmy i graczy

Tak źle jeszcze nie było. Z najnowszych danych Check Point, udostępnionych „Rzeczpospolitej", wynika, że średnio co 10 sekund jakaś firma pada ofiarą hakerów-szantażystów. Jeszcze w 2020 r. takie wirusy (tzw. ransomware) miały wpływ na ok. 1 proc. firm na świecie, ale już w styczniu br. osiągnęły aż rekordowe 7 proc.

Jego zdaniem jest to trend, który będzie się nadal rozwijał, ponieważ wywierana jest tu dodatkowa presja na organizacje, aby opłaciły okup. – W innym przypadku ryzykują poważne grzywny ze strony organów nadzorujących dane osobowe – przekonuje Wojciech Głażewski. – Zalecamy, by wszystkie organizacje broniły się przed rosnącym zagrożeniem ransomware za pomocą rozwiązań, które mogą zapobiegać takim atakom i wyciekom danych, a także rekomendujemy, by szkolić pracowników w zakresie zagrożeń związanych z wiadomościami typu phishing – kontynuuje. I dodaje, iż to właśnie za pomocą ataków phishingowych (metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję) uruchamianych jest wiele ransomware'ów.