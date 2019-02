CDA chwali się wynikami. Rekordowa liczba subskrybentów CDA Premium

Błyskawicznie rosnące przychody i liczba subskrybentów sprawia, że CDA.pl zarabia już głównie na części premium.

Spółka CDA S.A., właściciel serwisów CDA.pl i CDA Premium pochwaliła się wynikami za 2018 rok. Kolejny raz spółka notuje rekordowe wyniki. W czwartym kwartale 2018 roku przychody były wyższe o 82 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Cały 2018 rok był o 60 procent lepszy niż 2017. Najważniejszy jest jednak fakt, że błyskawicznie rośnie liczba subskrybentów usługi CDA Premium, czyli serwisu sVOD– z usługi korzysta już 172 tysiące osób.

Obecnie niemal 90 procent przychodów CDA pochodzi ze sprzedaży abonamentów CDA Premium. Zaledwie 9 procent przychodów dają zaś reklamy. To znacząca zmiana w stosunku do dawnego modelu, gdy CDA zarabiało głównie na reklamach dołączanych do treści umieszczanych przez użytkowników. Wówczas CDA budziło także olbrzymie kontrowersje, gdyż znacząca część treści umieszczanych w serwisie była, po prostu, piracka. Tymczasem w 2018 roku spółka zapłaciła dystrybutorom i właścicielom praw autorskich ponad 13 mln złotych.

- W 2018 roku poprawiliśmy wszystkie istotne wyniki, od finansowych, po liczbę abonentów i na dostępności naszej aplikacji kończąc. Konsekwentnie rozwijamy nie tylko CDA Premium ale także Premium Free, czyli materiały pochodzące od zweryfikowanych partnerów i twórców, które są dostępne bezpłatnie dla wszystkich internautów. Z kolei kampanie reklamowe organizowane przez nasze biuro sprzedaży realizowane są z zapewnieniem gwarancji tzw. brandsafety – twierdzi Jarosław Ćwiek prezes zarządu CDA S.A.

W 2019 roku CDA planuje dalszy rozwój oferty oraz rozwijanie swojej aplikacji Smart TV. W planach jest także dalszy rozwój zaplecza technologicznego.