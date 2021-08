E-Kiosk: Zysk netto 37 proc. w górę materiały prasowe

W drugim kwartale 2021 roku firma e-Kiosk (kontrolowana przez Gremi Media), do której należą platformy eKiosk.pl, eGazety.pl i Nexto.pl z prasą cyfrową i ebookami oraz agencja marketingowa eContentLAB.pl, wypracowała zysk netto na poziomie 1 004 tys. i jest to wynik lepszy o 37 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.