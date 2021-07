Po 15 latach zniknął polski Facebook

Portal Nasza Klasa oficjalnie zadebiutował 11 listopada 2006 r. Był to serwis społecznościowy, którego celem było odszukiwanie znajomych i kolegów z dawnych lat. Z czasem portal zaczął się rozwijać. Wprowadzono m.in. mikropłatności, które rozliczano w specjalnej walucie - eurogąbkach, a także "śledzika" - narzędzie podobne do facebookowej tablicy. W szczytowym momencie (czerwiec 2010) portal miał 14 mln aktywnych użytkowników. W ciągu 10 lat ich liczba spadła do niewiele ponad miliona. Dlatego właściciel, koncern Ringiel Axel Springer Polska, podjął decyzję o zamknięciu serwisu z dniem 27 lipca 2021 r. - nk.pl została wyłączona o godz. 23:59.

Portal został założony przez 22-letniego studenta informatyki Macieja Popowicza oraz jego kolegów. Po sprzedaży swoich udziałów w 2007 r. mężczyzna został okrzyknięty najmłodszym milionerem w Polsce.

Nasza Klasa stała się portalem, gdzie nie tylko można było odnaleźć kolegów i koleżanki z dawanych lat, ale też robić zakupy. Z czasem zaczęły pojawiać się tam reklamy sklepów, firm, a także ogłoszenia z kobietami i mężczyznami świadczącymi usługi erotyczne.

Portal zaczął tracić na popularności wraz z wprowadzeniem bardziej inwazyjnych reklam i płatności za darmowe do tej pory funkcje. Zbiegło się to w czasie z mocnym wkroczeniem Facebooka na polski rynek internetowy.