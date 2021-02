Arabia Saudyjska zainwestowała ponad 3 miliardy dolarów w gry wideo

Arabski książę Mohammed bin Salman nigdy nie ukrywał swojego zamiłowania do gier komputerowych, które dotarły do Arabii Saudyjskiej w czasach jego młodości. Hierarcha wyznał w jednym z wywiadów, że do jego ulubionych gier należy Call of Duty, wyprodukowane przez amerykańskie studio Activision.

Najwięcej, bo aż 1,4 mld dol. arabski fundusz wydał na ulubieńca księcia, czyli Activision, które poza serią Call of Duty znane jest też z produkcji gier World of Warcraft czy Diablo. Kolejnym wydawcą, w którego Saudyjczycy zainwestowali 1,1 mld dol., jest Electronic Arts, producent takich gier, jak FIFA, Need for Speed i The Sims. Tyle samo fundusz wydał na akcje studia Take-Two, właściciela GTA i Red Dead Redemption.