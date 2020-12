Kreml dotuje państwową telewizję, widzowie uciekają

Do końca 2019 roku łączna suma zobowiązań „Kanału Pierwszego" przekroczyła 20 miliardów rubli (970 mln zł). To nie wyjątek, bo wszystkie kanały państwowe w Rosji są nieopłacalne.

„TV-Centr" wydał prawie cztery razy więcej na tworzenie treści, niż osiągnął przychody i zakończył rok ze stratą na podstawowej działalności w wysokości 7,4 miliarda rubli. Kanał telewizyjny „Zwiezda", należący do ministerstwa obrony, zwiększył ponad dwukrotnie stratę do 2,9 mld rubli (140 mln zł).

Zaufanie Rosjan do telewizji spadło do najniższego od dekady poziomu, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Lewady w sierpniu ubiegłego roku. Od 2009 roku grono osób ufających wiadomościom w telewizji państwowej zmniejszyło się trzykrotnie. Najwierniejsi widzowie to emeryci, wśród których 93 proc. ogląda telewizję. Odsetek młodych ludzi (poniżej 25 lat) ufających telewizji spadł do 45 proc.

Tegoroczne dane mogą być dużo gorsze.