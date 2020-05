Gremi Media z lepszymi zyskami

W I kwartale br. skonsolidowane przychody wydawcy „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” skurczyły się o 4,3 proc., do 23,5 mln zł. Przychody gotówkowe były niższe o 1,7 proc. i wyniosły 21,1 mln zł, a barterowe o 22 proc. i sięgnęły 2,41 mln zł. Za to zysk operacyjny wzrósł o 0,7 proc., do 3,33 mln zł, a czysty zarobek był wyższy o prawie 15 proc. i wyniósł 3,54 mln zł.

- II połowa marca przyniosła poważne załamanie na rynku dystrybucji prasy drukowanej a także na rynku reklamowym i dlatego nie udało nam się poprawić przychodów – skomentował Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media. - Dzięki kontroli kosztów nie doszło jednak do naruszenia rentowności prowadzonego biznesu, a wręcz poprawy. Względną odporność na postępujące załamanie rynkowe uzyskaliśmy dzięki konsekwentnie realizowanej transformacji cyfrowej - podkreślił. Zarząd wskazuje, że produkty cyfrowe są rentowniejsze, co pozwala spółce realizować cele finansowe spółki mimo spowodowanego COVID-19 spadku przychodów.