Za rok wartość polskiego rynku reklamy sięgnie 7,9 mld zł

Budżet reklamy w internecie wzrośnie w 2019 r. o ponad 8,4 proc., nakłady na reklamę w TV zwiększą się o 3,1 proc. Skurczą się tylko nakłady na reklamę w prasie – prognozuje agencja Zenith.

Rynek reklamy jest póki co odporny i będzie rósł mimo pierwszych oznak spowolnienia rozwoju gospodarczego, prognozuje agencja mediowa Zenith. Wartość polskiego rynku reklamowego wzrośnie w 2019 roku o 4,2 proc. i sięgnie wartości 7,919 mld zł netto, ocenia agencja.

Tajemnicą sukcesu są pozytywne nastroje konsumenckie, które utrzymują się mimo przewidywanego spadku dynamiki wzrostu polskiej gospodarki w 2019 roku i spowolnienia tempa wydatków gospodarstw domowych. To pozwala analitykom sądzić, że boom konsumpcyjny się nie kończy, a wydatki konsumenckie będą nadal rosły. – Będzie to skutkowało zwiększaniem wydatków reklamowych, jednak dynamika ich wzrostu również spowolni w porównaniu z mijającym rokiem i według naszych estymacji wyniesie w 2019 roku 4,2 proc. – mówi Anna Bartoszewska, dyrektor generalna Zenith.

Prognoza dynamiki wydatków reklamowych na polskim rynku

Mijający rok branża ocenia za nawet bardzo pomyślny. W efekcie, oczekiwania budżetowe nadawców wobec 2019 roku również są wysokie. Jednak Zenith spodziewa się niewielkiego spadku poziomu średniego czasu oglądania telewizji, na co wpłynie zarówno brak wielkich wydarzeń sportowych, jak i dalszy spadek oglądalności głównych stacji na rzecz stacji tematycznych. W efekcie, tempo wzrostu budżetów na reklamę w telewizji spadnie z aktualnego 4,2 proc. na poziom 3,1 proc. w 2019 roku. To jednak nie zabierze palmy pierwszeństwa, telewizja wciąż pozostanie największym medium reklamowym w Polsce, z udziałem przekraczającym 50 proc.

Internet jest drugi pod względem budżetów reklamowych. Choć Zenith spodziewa się, że utrzyma się rosnący trend wydatków w internecie, to jednak one także spowolnią. W wypadku internetu spowolnienie wzrostu oznacza, że będzie on zamiast dwucyfrowy – będzie jednocyfrowy, pula pieniędzy, która trafi na rynek reklamy online ma wzrosnąć o 8,4 proc. Mimo spowolnienia wciąż jest to tempo, o jakim inne media, jak telewizja czy dzienniki, mogłyby tylko pomarzyć.

Niezaspokojony popyt na wideo

Siłą napędową polskiej reklamy internetowej jest programmatic, dynamicznie rośnie też kategoria wideo, przejmuje ona coraz więcej treści i powierzchni reklamowej.

Cechą charakterystyczną reklamy internetowej jest to, że jest tu dwóch głównych graczy. I na nich wskazuje też raport Zenitha. – Na trendzie korzystają najwięksi gracze: Google i Facebook, którzy dzięki połączeniu wideo z danymi przejmują sporą część budżetów reklamowych, dotyczy to również nowych środków na rynku, jako że biddable media (w tym Facebook i Google) stają się mediami pierwszego wyboru dla małych firm – informuje Zenith.

Dzisiejsze wyzwania to widoczność reklamy i wysoki odsetek internautów używających adblocków. Zdaniem Zenitha, potrzebna by tu była zarówno zmiana sposobu myślenia u wszystkich zainteresowanych stron, zarówno reklamodawców i agencji, jak i wydawców, ale także – zmiana oferty tych ostatnich.

Media społecznościowe przyciągają i reklamodawców nie zniechęcają ani wyzwania bezpieczeństwa marki czy prywatności użytkowników. - Jednocześnie obserwujemy bardzo duży wzrost treści wideo, które zwiększają podaż powierzchni reklamowej. Chętnie wykorzystują ją reklamodawcy, którzy chcą szybko i efektywnie dobudować zasięg do działań w telewizji – piszą autorzy raportu.

Podwyżki cen ostudzą zapał do reklamowania się w radiu, tu wzrosty oceniane są na 2,7 proc. Radio szczególnie lubi branża handlowa, spodziewany jednak jest spadek wydatków z branży farmaceutycznej – według analityków Zenitha te budżety trafią do telewizji. Wydatki na reklamę OOH wzrosną o 2,1 proc., a reklama w kinach - o 3,2 proc.

Jedynie prasa zanotuje spadek nakładów na reklamę. - Magazyny i dzienniki stracą zarówno w ujęciu netto – odpowiednio o 4,5 proc. i 6,8 proc. – jak również patrząc przez pryzmat udziału w media mix.

Prognoza dla globalnego rynku reklamowego

Globalny rynek reklamowy, dzięki wydatkom związanym z zimową olimpiadą, mundialem i wyborami do Kongresu w USA, urośnie w 2019 roku o 4 proc., a w kolejnych latach o 4,2 proc. i 4,1 proc. w 2021 roku.

Najszybciej rosnącym regionem będzie Europa Środkowa i Wschodnia, tu rynek ma rosnąć nawet o 6,3 proc. rocznie do 2021 roku – głównie dzięki Rosji i umacnianiu się tego rynku. Wydatki na reklamę w Rosji rosną o 6 proc. rocznie i stanowią aż 39 proc. wartości rynku całego regionu.



Druga jest Azja Pacyficzna, której rynek rośnie średnio o 4,9 proc. Tu wyróżniają się Indie z dynamiką 13,5 proc. rocznie, nawet 9,7 mld dol. w 2018 roku. W 2021 roku Indie znajdą się pierwszy raz wśród 10 największych rynków reklamowych świata, wskoczą od razu na 8. miejsce. Indie mają też ogromny potencjał wzrostu, bo wartość wydatków reklamowych stanowi tam 0,3% PKB.