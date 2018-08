Vectra chce przejąć Multimedia Polska

Właściciele Multimedia Polska podjęli kolejną próbę sprzedaży firmy. Tym razem kupującym ma być sąsiad kablowego operatora, czyli Grupa Vectra.

Vectra i Multimedia Polska poinformowały dziś w prawie jednobrzmiących komunikatach, że do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił wniosek Vectry o zgodę na przejęcie Multimediów.

Vectra to drugi co do wielkości operator kablowy w Polsce, którego sieci obejmują 2,6 mln gospodarstw domowych w Polsce. Multimedia Polska jest numerem trzy pod względem liczby abonentów, a sieć operatora dociera do 1,7 mln domostw w kraju.



Jak wynika z ich komunkatu, strony podpisały harmonogram kolejnych kroków prowadzących do transakcji (ang. term sheet), ustalając wstępne warunki przejęcia wyłącznej kontroli nad Multimediami.



Sprzedaż akcji może nastąpić jedynie pod warunkiem podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży akcji oraz wydania przez prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji.



Jak podano, akcjonariusze Multimediówi i Vectra są w trakcie negocjacji postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży akcji.

- Niniejsza transakcja wpisuje się w strategię Vectry. Zwiększenie skali działalności wzmacnia potencjał dalszego rozwoju oraz zwiększa możliwości dalszych inwestycji infrastrukturalnych i technologicznych – mówi cytowany w komunikacie Vectry Tomasz Żurański, prezes kablówki.

W jego ocenie, połączony podmiot skorzysta z istotnych synergii i będzie mógł efektywniej funkcjonować na konkurencyjnym polskim rynku telekomunikacyjnym.



W tym roku z przejęcia Multimediów zrezygnowało UPC Polska (Grupa Liberty Global). Warunki, które postawił UOKIK okazały się dla przejmującego na tyle niekorzystne, że transakcja przy ustalonych wcześniej warunkach przestała się opłacać. Całe przedsiębiorstwo Multimediów oceniono w niej na 3 mld zł. Ile teraz może zaproponować Vectra – nie podano. Być może cena będzie zależeć w większym stopniu od decyzji UOKIK.

W końcu grudnia ub.r. Grupa Vectry obsługiwała 970 tys. abonentów. Multimedia Polska – 753 tys.. W ubiegłym roku mające połączyć się grupy wypracowały odpowiednio: 735 mln zł i 678 mln zł przychodu. Vectra odnotowała gigantyczny zysk jednostkowy: spółki powiązane wypłaciły jej ponad 900 mln zł dywidendy. Za sprawą tego zastrzyku przychody spółki były niższe niż zysk netto, który na poziomie jednostkowym wyniósł aż 858,7 mln zł. Akcjonariusze Vectry nie wypłacili sobie dywidendy.

ARTYKUŁY POWIĄZANE