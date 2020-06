Robert Mazurek: Dioda mruga spod koszuli

Wiadomo, żona to nie rodzina, bo jakby była rodzina, toby się nie można było z nią ożenić. A przecież rodzina to grunt, bo dobrze się z nią wypada na zdjęciach. I tylko tam, dodają malkontenci. Zasadniczo rodzina w karierze jest potrzebna i dlatego żonę trzeba mieć.

Wiedział to pan Donald już 15 lat temu i dlatego przed wyborami wziął ślub. Z żoną go wziął, ot, taka ciekawostka przyrodnicza. To zupełnie inaczej niż wszyscy inni, choćby pan Krzysztof, który wziął ślub z zupełnie obcą kobietą i dopiero w wyniku tego procederu została ona żoną. Pan Krzysztof ślub wziąć musiał, bo wpadł. Wpadł na pomysł, że zostanie prezydentem, i wyszło mu, że gość bez pracy, bez majątku i bez rodziny nie wzbudza przesadnego zaufania, zwłaszcza gdy jedyne co ma, to trądzik. No to teraz ma też żonę, z tym że trądzik dłużej.

Bo żonę Bosak ma krótko, więc niczego nie zaobserwował, a przecież z żonami w kampanii dzieją się rzeczy, o którym medykom się nie śniło. Pierwsza Dama odzyskała głos. Wiem, że brzmi to jak tytuł z tabloidu, ale ona faktycznie go odzyskała. Nieprawdą jest – i piszę to serio – że Agata Duda przez pięć lat obijała się i nic nie robiła. To bzdura, wzięła na siebie mnóstwo umiarkowanie wdzięcznych obowią...

