Kamil Baran nowym prezesem ELSA Poland

Kamil Baran zastąpił Jana Kopcia w fotelu prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students' Association (ELSA) jest największą niepolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Działa w 43 krajach w Europie poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.Od lat partnerem naukowym ELSA Poland jest Naczelna Rada Adwokacka, która wspiera stowarzyszenie w podejmowanych przez nie inicjatywach. Adwokat Bartosz Grohman – odpowiadający z ramienia NRA za kontakty z ELSA Poland, spotkał się z ustępującym i nowym prezesem. Omówiono plany organizacji na najbliższy rok. Jak informuje NRA, ELSA Poland przygotowuje się do 38. roku swojej działalności. Jako organizacja non-profit, podejmować będzie działania na rzecz społeczeństwa w ramach całorocznego Programu Praw Człowieka, którego zwieńczeniem będzie Right2B Forum.Kolejnym polem działania będzie też kwestia odpłatnych praktyk studenckich. ELSA dysponuje narzędziami, takimi jak Portal Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl - zamieszczający ogłoszenia o płatnych praktykach oraz Program Certyfikacji Praktyk „Dobra Praktyka", gratyfikujący te podmioty, które w ramach swojej działalności stosują rozwiązania korzystne dla praktykantów. ELSA ma w planach także serię filmików nt. edukacji prawnej, które będą publikowane na YouTube. Jak co roku stowarzyszenie przeprowadzi także badanie „Studenci Prawa w Polsce", analizujące stan systemu edukacyjnego i rynku prawniczego. Ważne umiejętności oraz doświadczenie członkowie Stowarzyszenia zdobywać będą także podczas prestiżowych konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej oraz Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę. ELSA będzie propagować konkursy typu moot court oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, angażując się w pre-Moot European Human Rights Moot Court Competition oraz konkurs Mistrzowie Mediacji ELSA Poland. Stowarzyszenie upowszechniać też będzie wiedzę prawniczą za pośrednictwem Przeglądu Prawniczego ELSA Poland, magazynu studenckiego „Index" oraz publikacji Prawniczych Grup Badawczych. Nieodłącznym elementem działalności ELSA Poland są również inicjatywy lokalne oddziałów stowarzyszenia. Studenci prawa we wszystkich ośrodkach akademickich gromadzić się będą w ramach Dni Edukacji Prawniczej i Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych. Uzupełnieniem wydziałowych agend naukowych będą ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje. Już teraz ELSA zaprasza w dniach 18-19 października na XIX Ogólnopolską Konferencję Podatkową „Podatki i Technologia" oraz cykle warsztatów, zwane Akademią Praktykanta.