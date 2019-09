Największa ewakuacja turystów

Turyści czekają na lotniskach, a samolotów nie ma, bo od wtorku 24 września wszystkie rejsy Thomasa Cooka zostały odwołane. Teraz brytyjskie media informują krok po kroku, co trzeba zrobić, aby odzyskać pieniądze od upadłego giganta, który zbankrutował po 178-letniej działalności. A klienci biura chcą tylko jednego – gotowi są przerwać wakacje, byle tylko wrócić do domu.

A w różnych zakątkach świata, od Azji po obie Ameryki, przebywa jeszcze ok. 600 tysięcy klientów Thomasa Cooka i należącego do niego biura podróży niemieckiego Neckermanna. Wśród nich są Polacy. Nie mają oni problemu, jeśli kupili wakacje w polskim biurze Neckermanna, bo od poniedziałku, czyli w dzień po upadku biura matki, touroperator natychmiast wyjaśniał wszystkie nieprawidłowości. Ale jeśli ktoś uznał, że lepiej zrobi, kupując hotel w Niemczech i doleci tam Ryanairem na własną rękę, to już jest kłopot.

Tak zrobiła grupa turystów z Polski, która w poniedziałek znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Wykupili tygodniowy pobyt w hotelu w Guardamar de Segura, o 30 km od Alicante. Już rano recepcja zdezaktywowała im karty do pokojów i zapowiedziała, że będą tam mogli wejść dopiero po wpłaceniu 500–600 euro, zależnie od długości pobytu. Po wielu prośbach kilku osobom pozwolono wejść na 10 minut do pokoju, ale tylko po to, by mogli wziąć lekarstwa. W tej grupie są osoby chore na nadciśnienie i cukrzycę.