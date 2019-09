Herta Müller, pisarka, która żyje w dwóch wymiarach

– Wiem, co znaczy dyktatura – powiedziała. – Nie mogę wyrzucić z siebie tego, co przeżyłam, a jednocześnie zaczynam się obawiać tego, co teraz obserwuję w Niemczech, gdy do głosu dochodzą prawicowi radykałowie.

– Tak, Rumunia wciąż we mnie żyje, chociaż, kiedy ją opuszczałam, byłam szczęśliwa, że mogę wyjechać, ponieważ mój stan psychiczny był bardzo zły – wspominała. – Byłam wykończona nerwowo i nigdy właściwie do Rumunii nie pragnęłam wrócić. Miałam za złe rządzącym, że musiałam opuścić mój kraj, a oni mogli pozostać. Teraz smuci mnie, że w Rumunii sytuacja polityczna jest niepewna. Mówi się, że to najbardziej skorumpowany kraj w Europie. Dyktatura pozostawiła ślad. Jednak kiedy przybyłam do Niemiec, spostrzegłam, że jakaś moja część jest rumuńska, bo kiedy wyjeżdżałam, miałam już ponad 30 lat, co przypada na niemal połowę mojego życia.