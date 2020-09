Olga Tokarczuk rezygnuje z przyznanego tytułu. „Nie chce być elementem gry”

Olga Tokarczuk i biskup senior diecezji świdnickiej Ignacy Dec, decyzją radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zostali honorowymi obywatelami Dolnego Śląska. Choć politycy twierdzą, że to nobilitacja dla pisarki, artystka poinformowała, że nie przyjmie tytułu.

„Szanowni Państwo, dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali moją kandydaturę do tytułu honorowej obywatelki Dolnego Śląska i czuję się zaszczycona tym wyróżnieniem. Niestety jednak nie mogę przyjąć tego tytułu” - czytamy we wpisie laureatki literackiego Nobla na Facebooku. „Wyróżnienie to, zamiast być radosnym świętowaniem poczucia wspólnoty, stanowi ilustrację bolesnego rozdarcia naszego społeczeństwa, zaś świadome kreowanie tej sytuacji, a co za tym idzie podsycanie emocji towarzyszących temu wyborowi, antagonizuje mieszkańców Dolnego Śląska jeszcze bardziej” - dodała. „Z przykrością więc zmuszona jestem odmówić przyjęcia tej godności, ponieważ nie chcę stać się obiektem takich działań i elementem tej gry” - podkreśliła Olga Tokarczuk.

Do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Szanowni Państwo, dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali moją kandydaturę do... Opublikowany przez Olga Tokarczuk Piątek, 25 września 2020