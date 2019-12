Olga Tokarczuk w Sztokholmie: literatura nie powinna być mylona z aktywizmem politycznym

Dziennikarze na konferencji prasowej zwrócili uwagę, że decyzja o Nagrodzie Nobla zbiegła się z wyborami parlamentarnymi w Polsce.

- Mieliśmy wiele entuzjazmu idąc do tych wyborów - powiedziała Tokarczuk. - Spontanicznie zadedykowałam tę nagrodę temu, co działo się wtedy w Polsce. Prosiłam, by głosować na demokrację, a przeciwko totalitaryzmowi. Ten apel został ciepło przyjęty - dodała pisarka.