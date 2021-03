Halowe mistrzostwa Europy. Pojedynek na wysokości

Biało-Czerwoni podczas dwóch ostatnich edycji imprezy wygrywali klasyfikacją medalową. Justyna Święty-Ersetic (400 m), Adam Kszczot (800 m), Marcin Lewandowski (1500 m), Michał Haratyk (pchnięcie kulą) czy Piotr Lisek (skok o tyczce) – ograniczając się tylko do zawodników startujących w hali – są dziś nie tylko rozpoznawalnymi markami, ale także polisą na medale.

Zaczęło się źle, bo tuż przed mistrzostwami palec u stopy złamał kulomiot Konrad Bukowiecki, a pozytywny wynik testu na koronawirusa miała sprinterka Ewa Swoboda. Choroba prawdopodobnie dopadła ją w Spale – ostatnio przebywała tam większość kadrowiczów – a pacjentką „zero" była zawodniczka, która przygotowywała się w COS-ie do sezonu letniego.

23-latka z Żor miała bronić tytułu mistrzyni Europy z Glasgow. Była faworytką, bo tej zimy szybciej od niej biegała na kontynencie tylko Brytyjka Dina Asher-Smith, która przygotowuje się do igrzysk w Tokio i zakończyła już starty pod dachem. Losy Swobody rozstrzygną się w czwartek, kiedy dostanie wyniki kolejnego testu.

Kopalnią medali mogą być dla naszej kadry biegi na średnich dystansach. Kszczot w halowych mistrzostwach Europy zdobył już trzy złote medale – więcej wśród Polaków mają tylko Henryk Szordykowski i Marian Woronin. – Tej zimy padają niesamowite wyniki. Nie będzie więc łatwo, co nie znaczy, że nie będę próbował – mówi polski biegacz.

Lewandowski w Toruniu spróbuje nie tylko obronić tytuł na 1500 m, ale także zdobyć medal na dwukrotnie dłuższym dystansie. W obu przypadkach oznacza to rywalizację z cudownym dzieckiem norweskiej lekkiej atletyki, 20-letnim Jakobem Ingebrigtsenem, który już dwa lata temu zdobył srebro i złoto.

– Może jestem coraz starszy, ale też coraz bardziej chcę. Wszystko idzie świetnie i choć wiem, że przede mną duże wyzwanie, to nie zamierzam się przejmować tym, co mówią inni. To mnie powinni bać się rywale, a nie odwrotnie – mówi Lewandowski, czyli stary lis, który na bieżni musi sobie radzić z watahą młodych wilków.