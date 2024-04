Wybory samorządowe 2024: Paweł Gulewski czy Michał Zaleski? Kto wygrał w Toruniu?

W 2017 roku był członkiem zespołu doradców samorządowych przy Porozumieniu Jarosława Gowina.



Paweł Gulewski to były pracownik biura wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego. Od 2010 do 2020 roku był miejskim radnym a od 2020 do 2024 zastępcą prezydenta Torunia. Jako wiceprezydent nadzorował takie obszary jak: gospodarka komunalna, sport i rekreacja, konserwacja zabytków, wizerunek i dynamika toruńskiego centrum miasta, architektura i budownictwo, geodezja i kartografia, ewidencja działalności gospodarczej i sprawy komunikacyjne, środowisko i ekologia oraz zdrowie i polityka społeczna.