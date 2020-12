Eksperci: wykonywanie szczepień opłaci się tylko dużym państwowym placówkom

Według ekspertów kryteria mogą przerosnąć możliwości organizacyjne i kadrowe przychodni. Pierwszeństwo mają poradnie POZ, ale NFZ nie wyklucza innych placówek. Wszystko wskazuje na to, że do programu zakwalifikują się tylko duże placówki, zatrudniające co najmniej kilku lekarzy. Wymóg stanowi, że szczepienia mają się odbywać pięć dni w tygodniu. Jeden zespół szczepiący miałby wykonać co najmniej 180 szczepień w tygodniu. To znaczy, że placówka musiałaby wykonywać ok. 40 szczepień dziennie, a zważywszy, że pacjenta trzeba jeszcze zakwalifikować do szczepienia, musiałoby się to odbywać w kilku gabinetach.