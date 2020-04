Uznanie specjalizacji z chorób zakaźnych za priorytetową ma zachęcić lekarzy do tej dziedziny medycyny

Tragicznie wygląda sytuacja w medycynie paliatywnej, na którą zapotrzebowanie z roku na rok wzrasta. Jak wynika z szacunków konsultanta krajowego, by zapewnić odpowiednią opiekę nad pacjentami, liczba specjalistów tej dziedziny musiałaby wzrosnąć ponad 100 proc. – z 539 do 1150 lekarzy. Tymczasem zainteresowanie przyszłych specjalistów jest nikłe – do przeprowadzanego dwa razy do roku państwowego egzaminu specjalizacyjnego przystępuje 30–40 osób.