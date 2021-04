Dyscyplinarki dla lekarzy za wypowiedzi o walce z pandemią są niedopuszczalne - stanowisko HFPC

HFPCz zabrała głos w sprawie doniesień o działaniach wobec dr. Pawła Grzesiowskiego i dr. Leszka Bartosza Fiałka za wypowiedzi w mediach dotyczące sytuacji pandemicznej w Polsce.Dr Paweł Grzesiowski jest immunologiem, doktorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. Bartosz Fiałek to lekarz reumatolog z Bydgoszczy i działacz społeczny w ochronie zdrowia.

Obaj lekarze zostali wezwani do złożenia zeznań przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, domaga się też pozbawienia dr. Pawła Grzesiowskiego prawa do wykonywania zawodu. Jego zarzuty to "wprowadzanie opinii publicznej w błąd niepotwierdzonymi i nieprawdziwymi informacjami na temat epidemii COVID-19", "promowanie niesprawdzonych rozwiązań medycznych rzekomo przeciwdziałających SARS-CoV-2, które mogą zaszkodzić" i "oczernianie i deprecjonowanie instytucji państwowych, w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej".