Orban: Działania UE w sprawie LGBT to "prawne chuligaństwo"

Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa przez Polskę w związku z uchwałami niektórych gmin o strefach wolnych od ideologii LGBT. Na cenzurowanym są także Węgry.

Procedura o naruszenie unijnego prawa przez Węgry dotyczy uchwalonej niedawno ustawy, która zakazuje rozpowszechniania informacji o homoseksualizmie, zmianie płci czy o płci innej niż wpisana w akcie urodzenia w przestrzeni publicznej dostępnej dla osób poniżej 18. roku życia.

Czytaj także: Orban: Nie pozwolę na aktywistów LGBTQ w szkołach

"Ochrona małoletnich to uzasadniony interes publiczny, który UE uznaje i realizuje. W tym przypadku jednak Węgry nie wyjaśniły, dlaczego udostępnianie dzieciom treści LGBTIQ miałoby szkodzić ich dobru czy być niezgodne z najlepiej pojętym interesem dziecka” – pisze KE.

W ocenie premiera Viktora Orbana działania podejmowane przez Komisję Europejską to "hańba". W rozmowie z państwowym radiem powiedział, że można to porównać do "prawnego chuligaństwa".

Orban podkreślił, że stanowisko jego rządu nie uległo zmianie - za edukację seksualną dzieci odpowiedzialni powinni być rodzice.