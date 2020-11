Kulisy weryfikacji wniosków z Funduszu Wsparcia Kultury

Potwierdziły się też nasze informacje, że nabór ujawnił ekonomiczną rewolucję, jakiej dokonały na polskim rynku kultury prywatne sceny. Na przykład Polonia i Och Teatr miały przed pandemią wpływy znacząco większe niż 10 mln zł, wyższe niż sceny publiczne, co wynikało z częstego grania spektakli i popytu na bilety. Zatrudniają ponad 60 osób i kilkuset współpracowników aktorów. W tym przypadku rekompensata 1,8 mln zł, mniejsza niż dla Golców, to rażąco mało.

Irytujące są wnioski złożone do naboru przez te prywatne firmy, które dopiero w tym roku, pewnie z myślą o otrzymaniu dotacji, zarejestrowały działalność kulturalną. Do tego, że resort kultury dysponował pełną wiedzą na temat rynku koncertowego, nie przekonuje fakt, że Bayer Full ma otrzymać mniej więcej tyle, co Alter Art, producent trzech największych festiwali w Polsce, w tym Openera – firmy mającej na etatach kilkadziesiąt osób, o rocznych obrotach do 150 mln zł.