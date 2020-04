Program wsparcia dla artystów w czasach koronawirusa

Jak mówi minister Piotr Gliński nowy program pomocowy ma pomóc artystom dotrzeć do odbiorców: „służyć wzmocnieniu oferty twórców w Internecie, zmianie lub rozszerzeniu form upowszechniania ich twórczości o obecność w mediach elektronicznych.”

„Kultura w sieci” to środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. Budżet programu wynosi 20 mln zł. Wnioski można składać do 20 kwietnia.

O stypendia programu „Kultura w sieci” mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy z wszystkich dziedzin sztuki: literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru, filmu, twórczości ludowej, animacji i edukacji kulturalnej, zarządzania kulturą i wspierania kadr kultury. Stypendia będą sześciomiesięczne - od 1 maja do 31 października 2020 r. lub 3-miesięczne na realizację projektu w tym samych czasie.

Program NCK skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Będą one mogły wystąpić o dofinansowanie m.in. warsztatów on-line, kursów e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line, wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, recitale, spotkania z twórcami czy wirtualne spacery po miejscach kultury, udostępnianie zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych. Również tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury, wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Dofinansowanie może wynosić do 100% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna - 150 000 zł.

Wnioski należy składać do 20 kwietnia bieżącego roku. Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.