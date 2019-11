EnergaCAMERIMAGE: Nigdy na polskim festiwalu nie gościło tyle światowych gwiazd

Quentin Tarantino, Edward Norton, Richard Gere, Danny De Vito przyjadą na EnergaCAMERIMAGE w Toruniu.

Istne szaleństwo! Chyba jeszcze nigdy na polskim festiwalu nie gościło tyle światowych gwiazd reżyserii i aktorstwa. Poniżej dalsza część artykułu

– Co tu komentować? Mimo wielu trudności, jak śpiewał Dylan w „Buckets of Rain”, „życie to grób, ale to, co robimy, staramy się robić dobrze” – mówi, śmiejąc się, Marek Żydowicz, który 27 lat temu stworzył festiwal poświęcony pracy autorów zdjęć filmowych. Dziś Camerimage należy do imprez wysoko cenionych przez ludzi kina.

Zakochani w kinie – Dwie dekady temu w Stanach spotkałem się ze Stevenem Spielbergiem, któremu o Camerimage opowiadał operator Janusz Kamiński. Obiecał: „Przyjadę na ten festiwal, kiedy będę miał lukę w pracy” – dodaje dyrektor. – Dał mi wtedy jedną radę: „Nie pozwól się skusić komercji i żadnym ideologicznym obietnicom. Idź własną drogą. Dzięki temu Camerimage może stać się ważnym miejscem spotkań ludzi pragnących rozmawiać o tym, co w sztuce najistotniejsze i najpiękniejsze”.

Festiwal zmieniał lokalizacje: z Torunia przeniósł się do Łodzi, potem do Bydgoszczy. Dziś EnergaCAMERIMAGE powrócił do rodzinnego miasta. Przez ponad ćwierć wieku wzrastał w siłę, udowadniał, że liczą się nie czerwone dywany i pompa, lecz twórcza myśl, szacunek dla sztuki i artystów, przyjaźń, rozmowa. Także dlatego goście cenią atmosferę tej imprezy i jej nagrody.

W tym roku Złotą Żabę za całokształt twórczości odbierze John Bailey, przez wiele lat stały współpracownik Paula Schraedera. Razem zrobili wiele filmów, w tym „Amerykańskiego żigolaka” i „Na zawsze moja”. Bailey współpracował też m.in. z Robertem Redfordem, Johnem Schlesingerem, Lawrence’em Kasdanem, Michaelem Aptedem, Kenem Kwapisem i Wolfgangiem Petersem.

Nagrodę dla duetu autor zdjęć–reżyser odbiorą Robert Richardson i Quentin Tarantino. Razem zrobili filmy „Kill Bill”, „Bękarty wojny”, „Django”, „Nienawistna ósemka” i „Pewnego razu... w Hollywood”.

– Zapraszaliśmy Tarantina od dawna. Dotąd z różnych powodów nie udawało mu się przyjechać, teraz wszystko ułożyło się szczęśliwie. Spotkanie z nim i Robertem Richardsonem z pewnością będzie ekscytujące, bo razem opowiadają ciekawe, wizualnie imponujące historie, które przypominają, dlaczego wielu z nas zakochało się w kinie – mówi Żydowicz.

Laureatem nagrody za całokształt twórczości dla reżysera jest Peter Greenaway – artysta wyczulony na obraz, eksperymentujący z formą, zaintrygowany możliwościami technologii cyfrowej, tworzący interesujące dzieła malarskie. Przeglądowi jego filmów będzie towarzyszyła wystawa prac jego oraz jego żony Saskii Boddeke. Ciekawa może okazać się konfrontacja Greenawaya i tegorocznego laureata nagrody specjalnej EnergiCAMERIMAGE Lecha Majewskiego, malarza, pisarza i reżysera, który również szuka nowego języka filmu, a w Toruniu pokaże swoje ostatnie dzieło, „Dolinę Bogów”. Zaprezentuje je w towarzystwie odtwórcy jednej z głównych ról Josha Hartnetta.

Na EnergęCAMERIMAGE przyjadą też ze świata inni aktorzy. – Z Edwardem Nortonem spotykaliśmy się kilka razy – mówi Marek Żydowicz. – Obiecywał, że zjawi się u nas, jak skończy swój film. W tym roku dotrzymał słowa. Sam nawet o tej obietnicy przypomniał.

W Toruniu Norton odbierze nagrodę im. Krzyszofa Kieślowskiego i zaprezentuje „Osierocony Brooklyn”, który według własnego scenariusza wyreżyserował i wyprodukował, zagrał w nim też główną rolę. Aktorską nagrodę specjalną dostanie również Richard Gere – gwiazdor amerykańskiego kina, szerokiej publiczności znany jako bohater „Pretty Woman” Marshalla, ale też „Amerykańskiego żigolaka” Schraedera, „Cotton Clubu” Coppoli, „Żądzy władzy” Lumeta czy „Lęku pierwotnego” Hoblita, gdzie spotkał się właśnie z Edwardem Nortonem. Nagroda dla polskiej aktorki przypadnie Ewie Dałkowskiej.

Wbrew patologii Żaba dla twórcy dokumentu powędruje do Heleny Trestikovej – wyjątkowej czeskiej artystki, która swoje projekty potrafi prowadzić latami. Za kunszt scenograficzny nagrodzony zostanie Jan Roelfs, kiedyś współpracownik Greenawaya, dziś przygotowujący najczęściej oprawę do hollywoodzkich blockbusterów. W przeciwieństwie do wielu festiwali, Camerimage nie płaci swoim gościom honorariów za przyjazd, odebranie nagrody czy jurorowanie.

– Uważam taki zwyczaj za patologię psującą to, co w sztuce najpiękniejsze: uczciwość i szczerość – twierdzi Marek Żydowicz. – A gdy taka informacja rozchodzi się w świecie agentów, to już nie udaje się z tej ścieżki wrócić. Nasi goście przyjeżdżają dlatego, że słyszeli o Camerimage, a niektórzy potem tu wracają.