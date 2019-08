Salzburg: W poszukiwaniu najlepszego tenora

Oto na scenę wbiega tłum urzędników, sądząc po garniturachi płaszczach, wyższego szczebla. Wszyscy mają telefony i coś natarczywie w nie wpisują. Po chwili wiadomo, o co chodzi. Tiulową zasłonę, stanowiącą tło, zalewa potop tweetów. Wszystkie są podobnej treści i mają jeden cel: obalić próżniaczą kastę patrycjuszy, a władzę oddać uczciwym plebejuszom. Dożą Genui ma zostać Simon Boccanegra.

Oczywiście opera Verdiego jest nie tylko o polityce. Mamy tu wątek miłosny, zaginioną i cudownie odnalezioną bohaterkę, fałszywe podejrzenia o niewierność, porwanie ukochanej i truciznę podaną w nieodpowiednim momencie. Jak na trzy akty z prologiem, dużo się dzieje, ale salzburski spektakl kipi przede wszystkim namiętnościami politycznymi, które przemawiają do widza, mimo że Walery Gergiew momentami dyryguje tak Wiedeńskimi Filharmonikami, jakby chciał uśpić widzów.

Z licznej, a doświadczonej artystycznie męskiej obsady Charles Castronuovo najpełniej i najgłębiej potrafił zniuansować swojego bohatera. To szczególnie obiecujący tenor nowej generacji.

Nic wszakże nie ujmując talentowi Amerykanina, trzeba pamiętać, że w Salzburgu są jeszcze inni, na przykład Placido Domingo. Jego pojawienie się na tegorocznym festiwalu reklamowano w ostatnich dniach skromnie, bo przyjechał pokazać się publicznie po raz pierwszy po medialnym szumie w związku z zarzutami o molestowanie kobiet. Ostatnio do kilku Amerykanek dołączyła hiszpańska dziennikarka, twierdząca, że w latach 80. podczas wywiadu telewizyjnego Placido Domingo był wobec niej zbyt natarczywy.

W Salzburgu czekali jednak na niego ci, którzy chcieli posłuchać go w „Luisie Miller”. Gdy tylko pojawił się na estradzie, wiadomo było, że 2-tysięczną widownię ma u stóp. A jednak to nie on okazał się bohaterem koncertowego wykonania opery Verdiego.