"The Guardian" o Tokarczuk w 2018 r.: Feministka w reakcyjnej Polsce Fotorzepa, Piotr Guzik

Olga Tokarczuk, której książka "Bieguni" została nominowana do prestiżowej nagrody literackiej The Man Booker International Prize w rozmowie z "The Guardian" mówi, że "literatura w Europie Środkowej jest bardzo różna od tej na Zachodzie".