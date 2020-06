Ścigaj: PO i PiS prowadzą swoją ulubioną akcję

ŚcigajPO odniosła się również do szczegółów projektu Kosiniaka-Kamysza „Pakt dla Zdrowia 2030”. - Sukcesem było to, że udało się zebrać podpisy wszystkich ugrupowań, co nigdy nie jest łatwe. Kryzys pandemiczny pokazał jak na dłoni jakie naprawdę mamy problemy w służbie zdrowia, ale nie jest to oczywiście nowość. Problemów w służbie zdrowa nie udało się rozwiązać od 30 lat żadnemu ugrupowaniu politycznemu, które rządziło. Służba zdrowia jest w tak głębokim kryzysie, że robienie tylko czteroletniej polityki wobec tej służby, po prostu nie wychodzi – mówiła Ścigaj.