Bielan: Hołownia żywi się kryzysem PO

Bielan twierdzi, że skoro ktoś bez żadnego doświadczenia politycznego i żadnego, które predestynowałoby go do pełnienia funkcji prezydenta, ma kilkakrotnie lepsze wyniki niż wicemarszałek Sejmu, oznacza to, że PO powinna się zastanowić "nad sensem trwania na scenie politycznej".

- Najwyraźniej duża część wyborców Platformy w takiej postaci jej ne akceptuje - mówił Bielan.

Jego zdaniem miejsce Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w sondażach na poziomie poparcia w wysokości 4-5 pkt. proc. to katastrofa dla Platformy, która w związku z tym chce możliwie jak najbardziej opóźnić wybory, "doprowadzić do nich w jak największym chaosie, a może i wymienić kandydatkę".

Pytany o termin wyborów prezydenckich Bielan stwierdził, że powinny się odbyć w jak najszybszym terminie, a na pewno przed upływem kadencji Andrzeja Dudy, która kończy się 6 sierpnia.

Termin wyznaczy marszałek Elżbieta Witek, ale Zjednoczona Prawica, mówił Bielan, obawia się zachowania marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, któremu zarzuca się stosowanie obstrukcji podczas prac Senatu nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym.

- Jestem pesymistą, ponieważ Tomasz Grodzki udowodnił, że jako marszałek Senatu jest wiernym wykonawcą poleceń Borysa Budki, a PO wyznaje zasadę: im gorzej dla Polski, tym lepiej dla opozycji - stwierdził Adam Bielan.