Sukces NASA. Łazik Perseverance wylądował na Marsie

Przed rozpoczęciem lądowania inżynierowie NASA mówili o "siedmiu minutach grozy". Tyle czasu trwał kluczowy manewr lądowania na Marsie.

Plan zakładał, że na wysokości 11 km otworzy się 21,5-metrowy spadochron. Proces lądowania rozpoczął się ok. godziny 21:38 czasu polskiego od odłączenia kapsuły od modułu przelotowego. Perseverance miał osiąść 410 sekund po wejściu w atmosferę. Informacje na temat przebiegu misji dotrą do Ziemi po 11 minutach i 22 sekundach.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X