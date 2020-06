"Tajemniczy obiekt" może być najmniejszą czarną dziurą

Europejskie Obserwatorium Grawitacyjne we Włoszech oraz dwa obserwatoria w USA odkryły ten obiekt w zeszłym roku. Naukowcy obliczyli, że waży on około 2,6 raza więcej niż nasze Słońce.

To oznacza, że tajemniczy obiekt trafia do "luki masowej" Wszechświata, ponieważ nie zaobserwowano do tej pory obiektów pomiędzy 2,6 a 5 masami Słońca.