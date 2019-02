Izrael leci na Księżyc

Statek Beresheet (Genesis), ważący 585 kilogramów ma zostać wyniesiony w przestrzeń kosmiczną przez rakietę Falcon 9 z Przylądka Canaveral na Florydzie w piątek. Datę ogłosiły na konferencji prasowej Israel Aerospace Industries (IAI) i organizacja pozarządowa SpaceIL.

Kontrola misji będzie sprawowana z się w mieście Jehud, niedaleko Tel Aviwu.

- Wchodzimy do historii i jesteśmy dumni z tego, że należymy do grupy, która marzyła i realizowała wizję wspólną dla wielu krajów na świecie, ale do tej pory tylko trzem z nich się udało - powiedział prezydent SpaceIL Morris Kahn.

Jak dotąd tylko Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny wysłały statek kosmiczny na Księżyc. Chińczycy 3 stycznia jako pierwsi na świecie dokonali udanego lądowania po ciemnej stronie ziemskiego satelity.

NASA, która zainstalowała swoje urządzenia w Genesis, aby przesyłać zebrane dane na Księżycu, zapowiedziała w zeszłym tygodniu, że zamierza wylądować na Księżycu bezzałogowym pojazdem do 2024 roku i czeka na oferty dotyczące budowy amerykańskiej sondy z prywatnego sektora. Do 2026 roku amerykańska agencja planuje uruchomić na orbicie Księżyca małą stację kosmiczną. Ma ona służyć jako stacja bazowa dla lądowań na Księżycu, ale bez stałej załogi.

Genesis wiezie m.in. "kapsułę czasu" wypełnioną cyfrowymi wersjami Biblii, rysunkami dzieci, piosenkami izraelskimi czy wspomnieniami ocalałych z Holokaustu. Na pokładzie jest też oczywiście izraelska flaga.

This is the #Bible going to the #Moon. It’s actually on a FLASH DRIVE. It also contains: the Declaration of Independence, the ???? flag & images of historic Israeli milestones. ? #IsraelToTheMoon pic.twitter.com/EMhYdTAh1b