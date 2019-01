Japonia: Gwiazdy będą spadać "na żądanie"?

Firma z Tokio zaprojektowała mikrosatelitę, który na początku 2020 roku ma zaprezentować na niebie nad Hiroszimą pierwszy w historii sztuczny deszcz meteorytów. To eksperyment, który może stać się początkiem usługi określonej przez firmę jako "spadające gwiazdy na żądanie".

Satelita, który w piątek został wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiety Epsilon-4, ma w odpowiednim momencie wypuścić niewielkie kulki, które będą świecić jasno podczas przechodzenia przez atmosferę, co ma stwarzać efekt podobny do tego, jaki obserwuje się przy deszczu meteorytów.

Rzecznik Japońskiej Agencji Badania Kosmosu (JAXA) Nobuyoshi Fujimoto poinformował, że rakieta Epsilon-4 wyniosła w piątek na orbitę łącznie siedem mikrosatelitów, które mają zaprezentować różne "innowacyjne" technologie.

Ok. północy w nocy z czwartku na piątek pierwszy z satelitów został już umieszczony na orbicie.

Firma, która stworzyła satelitę, dzięki któremu wiosną 2020 roku nad Hiroszimą ma dojść do pierwszego sztucznego deszczu meteorytów to ALE Co. Ltd, start up z Tokio. Satelita ma na pokładzie 400 niewielkich kulek, których skład chemiczny jest pilnie strzeżonym przez firmę sekretem.

Taka liczba kulek ma umożliwić zorganizowanie ok. 20-30 takich deszczów meteorytów ponieważ w czasie jednego pokazu wykorzystywanych jest maksymalnie 20 kulek.

Satelita ALE ma orbitować ok. 400 km nad powierzchnią Ziemi.

Firma zamierza wynieść na orbitę drugiego satelitę w połowie 2019 roku, korzystając z rakiety prywatnej firmy.

Firma chce, aby jej usługa "spadające gwiazdy na żądanie" była dostępna na całym świecie.

Według ALE spadające gwiazdy mogą mienić się różnymi kolorami, mają być widoczne przez kilka sekund i nie będa stwarzać żadnego zagrożenia dla osób znajdujących się na Ziemi.

Jeśli plan firmy się powiedzie deszcz meteorytów zaplanowany na 2020 rok nad Hiroszimą obejrzeć będą mogły miliony ludzi - twierdzą przedstawiciele firmy.

Szefowa firmy Lena Okajima tłumaczy, że jej firma wybrała akurat Hiroszimę na miejsce pierwszego pokazu, ze względu na dobre warunki pogodowe, krajobraz, a także tamtejsze dobra kultury.