Pomodlą się o pomyślność szczytu klimatycznego

W parafiach i kościołach w Polsce wierni będą modlić się o pomyślność szczytu klimatycznego, który zaczyna się dziś w Katowicach i potrwa do 14 grudnia.

Taką prośbę przekazał na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego kard. Peter Kodwo Turkson, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

- „Efekt cieplarniany osiągnął krytyczne rozmiary na skutek ciągłego rozwoju przemysłu, wielkich aglomeracji miejskich i zwiększonego zużycia energii. Odpady przemysłowe, gazy produkowane przy spalaniu kopalin, niekontrolowane wycinanie lasów – wszystko to, jak wiadomo, ma szkodliwy wpływ na atmosferę i na całe środowisko naturalne. Kryzys ekologiczny – powtarzam – jest problemem moralnym" – te słowa Jana Pawła II z 1990 roku przypomniał kard. Peter Kodwo Turkson we wprowadzeniu do modlitwy o pomyślność szczytu klimatycznego.

Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka prosił też, aby przesłana przez niego modlitwa w intencji szczytu klimatycznego była odmawiana w kościołach parafialnych, kaplicach i ośrodkach duszpasterskich już od 25 listopada przynajmniej do 14 grudnia.

Według opinii Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów właściwym momentem na odmówienie tej modlitwy jest czas po błogosławieństwie kończącym mszę świętą, a przed śpiewem na wyjście.

W niedzielę w stolicy Górnego Śląska rozpoczyna się szczyt klimatyczny ONZ COP24. W imprezie weźmie udział około 20 tys. delegatów ze 190 krajów.

Na konferencję w Katowicach oprócz głów państw, szefów rządów, ministrów, przyjedzie wielu przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych Wiadomo już, że do Katowic nie przyjadą najważniejsi światowi przywódcy. 29 listopada rzecznik Kremla przekazał, że prezydent Rosji Władimir Putin nie pojawi się w Polsce.

Do Polski nie przyjedzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Nie będzie też Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, ani prezydenta Francji Emmauela Macrona, ani premiera tego kraju Edouarda Philippe'a.

Ten ostatni odwołał swój udział w szczycie klimatycznym, a swoją decyzję motywował protestami, które miały miejsce w sobotę w Paryżu.

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed państwami, to ustanowienie reguł wdrażania pierwszej globalnej umowy klimatycznej, jaką jest Porozumienie paryskie.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). Konferencja w Katowicach potrwa blisko dwa tygodnie do 14 grudnia.

TEKST MODLITWY

Prowadzący: Módlmy się tak, jak Papież Franciszek nauczał nas w Laudato si'

Zgromadzenie: Boże ojcze, prowadź nas.

Pomóż nam działać z miłością i odwagą

W Twoje imię, O Panie,

Pomóż nam spełnić nasz obowiązek

ochrony Ziemi, naszego wspólnego domu.

Oto wołanie Ziemi i wołanie ubogich.

Boże Ojcze, otocz nas swoją mocą i światłością,

pomóż nam chronić każde życie

I przygotować się na lepszą przyszłość,

na nadejście Twojego Królestwa

równości, pokoju, miłości i piękna